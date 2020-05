Minister Schouten: 'Kans op besmetting van dier op mens nog steeds heel klein'

Minister Carola Schouten vindt niet dat er direct reden is tot paniek nu bekend is geworden dat een medewerker van een nertsenfokkerij waarschijnlijk door een nerts is besmet met corona.

Ze blijft er bij dat de kans 'dat mensen elkaar besmetten met het virus, vele malen groter is dan dat de besmetting van dier op mens gaat'.

Niet ruimen

Schouten wil de ruim 150 nertsenfokkerijen in ons land vooralsnog niet ruimen. Wel krijgen alle nertsenfokkerijen in ons land een verplichte screening op corona. In de fokkerijen worden nertsen gefokt voor hun pels, de fokkerijen zijn per 1 januari 2024 verboden omdat de fok omstreden is.

De minister gaat wel de subsidieregeling die al voor de corona-uitbraak van kracht was, extra onder de aandacht brengen. Regeringspartij D66 dringt wel aan op ruiming en vraagt een debat aan.

Schouten: "Volgens de onderzoeken is het coronavirus niet in de lucht rondom de nertsenfokkerijen aangetroffen, maar blijft het in de stallen. Nertsen blijven in de stal, het virus is goed controleerbaar."

Bovendien lijken de dieren volgens haar elkaar niet in zo'n mate te besmetten. Uit voorzorg is bezoek wel verboden bij besmette bedrijven.