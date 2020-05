Zo gaat Nederland verder open – met een belangrijke rol voor de jeugd

De premier benadrukte verder dat de ruimte die er nu is om versoepelingen door te voeren, samen is verdiend. "En daardoor is het nog belangrijker om ons aan de regels te houden. We mogen vertrouwen hebben, maar we moeten waakzaam blijven."

Daardoor blijft een aantal oude regels van kracht, zei hij: bij klachten moet je thuisblijven, vermijd drukte, houd afstand en werk zoveel mogelijk thuis.

Meer informatie bijeenbrengen

Nieuw is dat het kabinet allerlei gegevens over het coronavirus gaat verzamelen en naast elkaar gaat leggen om zo nodig sneller te kunnen ingrijpen. Het gaat dan bijvoorbeeld om informatie over ic-bedden en informatie van huisartsen.

Minister De Jonge lichtte toe: "Als bij een teststraat bij het strand blijkt dat er veel mensen zijn besmet, dan kun je daar in je maatregelen rekening mee houden."