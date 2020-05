Basisscholen begin juni weer helemaal open

Het kabinet mikt op een opening van het basisonderwijs per 8 juni, bevestigen Haagse bronnen. Voorwaarde is wel dat de cijfers zich positief blijven ontwikkelen. Daarbij gaat het om de ziekenhuis- en ic-opnames en de besmettingsgraad.

Persconferentie

De maatregel is een van de versoepelingen die het kabinet vanavond bekend gaat maken. Vanmiddag praat het kabinet over de coronamaatregelen. Om 19:00 uur is er een persconferentie waarbij de maatregelen bekend worden gemaakt door premier Rutte en minister De Jonge. Die is live te volgen op RTL 4 en via onze app.

Sinds 11 mei gaan de basisschoolleerlingen de helft van de tijd naar school.