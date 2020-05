Nieuwe maatregel tegen drankmisbruik: alcohol-enkelband landelijk ingevoerd

In Rotterdam en Oost-Nederland liep al een proef met de alcohol-enkelband. Via zweetvocht meet de alcoholmeter hoeveel alcohol iemand in zijn bloed heeft. Die data worden doorgegeven aan de verslavingsreclassering. Daar kunnen medewerkers meteen zien of iemand heeft gedronken.

Landelijk invoeren

De proef met 91 mensen is een succes. Daarom heeft minister Ferd Grapperhaus besloten om de enkelband landelijk in te voeren en in de wet op te nemen. Het dragen is over een tijdje niet meer vrijwillig maar kan door de rechter opgelegd worden als iemand een tijdelijk alcoholverbod heeft gekregen.

Iemand die met drank achter het stuur wordt gepakt of iemand die zich schuldig maakt aan uitgaansgeweld waarbij alcohol in het spel was, kan zo'n verbod krijgen. Op dit moment zijn zo'n 500 mensen onder toezicht van de reclassering omdat zij een alcoholverbod hebben gekregen.

Veel betere controle

Het grote voordeel van de enkelband is dat naleving van het alcoholverbod veel beter in de gaten kan worden gehouden. Nu wordt de naleving nog gecontroleerd met een blaastest, bloed- of urineonderzoek. Maar die zijn maar twee keer per week en dus gemakkelijk te omzeilen.

De alcohol-enkelband wordt 24 uur per dag gedragen. De data worden één keer per dag naar de reclassering gestuurd. De metingen zijn dus veel nauwkeuriger. De drager beseft bovendien dat hij of zij continu in de gaten wordt gehouden.

"Het aantal cliënten dat niet meer drinkt, is spectaculair hoog. Geen enkel andere maatregel is tot nu toe zo succesvol", zegt Tony Rubino van de verslavingsreclassering.