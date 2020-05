Meer kans voor starters op koophuis in steden met woningnood

Gemeenten kunnen daar nu nog niks aan doen. Ze kunnen via hun huisvestingsverordening alleen regelen dat nieuwbouw niet in handen mag vallen van pandjesbazen. Dat heeft Amsterdam bijvoorbeeld onlangs gedaan.

Geen zelfbewoningsplicht

Er komt overigens geen zelfbewoningsplicht in de aangewezen wijken. Minister Ollongren zei na afloop van de ministerraad dat ouders bijvoorbeeld wel woningen mogen kopen voor hun studerende kinderen. Daarvoor moeten gemeenten gewoon een vergunning verstrekken. Mogelijk komen er nog andere uitzonderingen.

Het is de bedoeling dat een en ander in een wet geregeld wordt. De details moeten nog worden uitgewerkt. De verwachting is dat de 'opkoopbescherming' op zijn vroegst over een jaar in kan gaan.

Minister Ollongren gaat ook de huren in de vrije sector aan banden leggen. De Tweede Kamer heeft hierom gevraagd door een motie van PvdA-Kamerlid Nijboer aan te nemen. Ollongren wil de huurverhoging nu beperken tot 2,5 procent boven de inflatie. Die afspraak geldt voorlopig voor drie jaar.