50.000 kinderen nog thuis, aantal ouders wist niet dat scholen weer open waren

Volgens Slob zijn de redenen dat kinderen niet naar school gaan heel divers. "Het gaat bijvoorbeeld om kinderen die ziek zijn of kinderen die in een gezin leven waarin iemand ziek is en ouders het niet aandurven."

Geen harde oproep

De minister gaat geen oproep doen aan die groep ouders om hun kinderen weer naar school te brengen. Volgens hem is in de meeste gevallen goed overleg met de school en over het thuis lesgeven. Hij verwacht ook dat de komende tijd steeds meer kinderen weer naar school gaan.

Slob wijst liever op de 1,5 miljoen kinderen die wél naar school zijn gegaan. Hij is blij dat hij de kinderen 'ook in aantallen' in beeld heeft.