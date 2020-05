Soap rond DENK duurt voort: Azarkan toch niet uit partij gezet

Vorige week werd DENK-fractievoorzitter Farid Azarkan geroyeerd door het bestuur, onder leiding van Selçuk Öztürk. Maar zojuist is bekendgemaakt dat dat royement wordt teruggedraaid door de beroepscommissie van de partij.

Volgens de commissie zijn de beschuldigingen richting Azarkan, geuit door Öztürk, niet vast te stellen. De commissie oordeelt dat Öztürk het royement niet genoeg heeft onderbouwd. Ook heeft het bestuur Azarkan niet de kans gegeven 'om naar aanleiding van de beschuldigingen zijn zienswijze naar voren te brengen', aldus de beroepscommissie.

Zwaarste sanctie

"Ontzetting uit het lidmaatschap is de zwaarste sanctie in verenigingsverband en heeft een onterend karakter", schrijft de beroepscommissie in een persbericht. "Een ontzettingsbesluit moet om die redenen daarom zorgvuldig worden genomen en het moet duidelijk zijn dat de vereniging in zo’n geval niet anders kan handelen."

Azarkan is blij met het besluit dat zijn royement teruggedraaid is. Hij keert weer terug als DENK-lid. "Het is veelzeggend dat dit bestuur, onder voorzitterschap van Öztürk, lak lijkt te hebben aan alle democratische regels van de vereniging. Ik dank de beroepscommissie voor hun snelle handelen."

Öztürk laat weer in een eerste reactie weten dat de uitspraak van de beroepscommissie niet juist is."Het klopt gewoon niet."