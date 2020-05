Minister Bijleveld overleeft vierde debat over bombardement Irak

'Bombardement niet goedkeuren'

Bijleveld moest regelmatig het antwoord op vragen schuldig blijven. Ze vaart tijdens het debat, dat een dag lang duurde, veel op geschreven tekst. Bij sommige improvisaties haperde ze.

Salima Belhaj van coalitiepartner D66 is blij dat de minister 'de hand in eigen boezem steekt'. Ze zou wel willen dat Bijleveld erkent dat er in 2015 onverantwoorde aannames werden gedaan over burgerslachtoffers, omdat niet bekend was hoeveel explosieven in de fabriek lagen. "Dat zouden we nooit meer op die manier moeten doen."

Kamerlid Bram van Ojik (GroenLinks) wil weten of het bombardement achteraf toch niet goedgekeurd had mogen worden. De minister erkende dat met de informatie achteraf er nooit gebombardeerd had moeten worden. "Als we hadden geweten dat er zoveel bommen lagen, dan hadden we dit doel niet geaccepteerd."

Felste kritiek

De felste kritiek aan het adres van Bijleveld, kwam uit de hoek van de SP die ook de motie van wantrouwen indiende. "Deze minister, het kabinet, het ministerie van Defensie, is niet open en eerlijk en al helemaal niet transparant", stelde Karabulut.

Minister Bijleveld zegt verder dat er een cultuurverandering bij Defensie in gang is gezet. "Er is wel degelijk in de afgelopen maanden veel door mij gedaan." Naar een vergoeding voor nabestaanden wordt door een speciale werkgroep naar gekeken. Bijleveld hoopt dat het snel geregeld wordt voor de slachtoffers van Hawija.

Gezien de vele vragen van Kamerleden om nog nader onderzoek te doen, mogelijk door de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, zal dit waarschijnlijk nog niet het laatste debat rondom dit gevoelige dossier zijn.