Stimulering bouw goedkope huurwoningen kost kabinet miljard extra

Linkse partijen willen regeling doorzetten

De aankondiging van minister Kajsa Ollongren dat ze de stimuleringsmaatregel voor de bouw van goedkope huurwoningen stopzet, heeft tot woede geleid bij de linkse fracties in de Tweede Kamer. PvdA, SP en GroenLinks willen dat de minister terugkomt op haar besluit en doorgaat met het aanjagen van de bouw.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer: "We komen 300.000 woningen tekort. We moeten juist meer betaalbare woningen bouwen en niet minder. Onbestaanbaar dat de minister het stimuleren van de bouw stopzet. De Tweede Kamer moet haar terugfluiten."

Dikke vinger

Ook SP-Kamerlid Sandra Beckerman is woest. ''Dit is een dikke vinger naar de mensen met de laagste inkomens. Wij hebben vanaf het begin gezegd dat we de regeling te beperkt vonden. Dit is een succesvolle regeling. Die moet juist worden doorgezet. Dat moet nu gebeuren, want straks is er door de coronacrisis geen geld meer."

GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders stelt dat het juist nu belangrijk is om noodinvesteringen in de bouw te blijven doen. ''Niet alleen om het tekort aan sociale huurwoningen weg te werken, maar ook om de bouw op gang te houden in deze crisistijd. Daarmee spaar je banen. Doe je dat niet dan heb je straks weer te weinig bouwers en loopt het woningtekort nog verder op. Dat probleem hadden we ook na de vorige crisis."