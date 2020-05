Elk jaar 3000 doden door werken met gevaarlijke stoffen: 'Sneller compenseren'

Investeer in preventie

Ook adviseert de commissie dat bedrijven veel meer moeten investeren in preventie. Daarmee moet de kans op het oplopen van een beroepsziekte flink kleiner worden.

Iedere werkgever moet een zogenoemd risico-inventarisatie opmaken en het gebruik van gevaarlijke stoffen moeten vastgelegd worden. Het toezicht daarop moet worden verbeterd. Bedrijven die zich daar niet aan houden, moeten een boete kunnen krijgen.

Nul bescherming

Henri werkte 14 jaar in een bedrijf, zonder enige bescherming of afvoer. "We hadden mondkapjes, maar die lagen achter slot en grendel. De stoffen en dampen konden jarenlang in mijn lichaam komen. Elke avond als ik thuis kwam had ik een zwarte neus."

"Mijn baas heeft zonder enige vorm van bescherming mij het werk laten doen. Ik heb mijn leven verkocht aan mijn werk."