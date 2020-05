Leerlingen speciaal onderwijs krijgen meer tijd voor examens

Vier herexamens

Tijdens het spoeddebat kwam het vanmiddag tot een compromis. Er is nu onder andere afgesproken dat de leerlingen in het totaal vier herexamens krijgen. Die mogen ook nog worden gedaan als het nieuwe schooljaar al is begonnen.

De examens mogen tot januari 2020 worden gemaakt. Als zij hun diploma dan nog niet hebben gehaald, mogen ze wel alvast aan hun vervolgopleiding beginnen.

Ook voor thuiszitters

De coulance geldt niet alleen voor het vso, maar voor alle leerlingen die staatsexamen doen, zei Slob. Bijvoorbeeld voor leerlingen die langere tijd niet naar school gaan, de zogenoemde thuiszitters. Naar het voorbeeld van het VMBO Maastricht, waar de leerlingen in de problemen kwamen door fouten die de school had gemaakt.

Minister Slob benadrukte in het debat meerdere keren dat hij wil dat het diploma van deze leerlingen waarde heeft.