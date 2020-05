Grapperhaus: uitgangspunt voor openen horeca is anderhalvemeterregel

"We hebben nog een paar weken om tot werkbare regels te komen en tot eventuele oplossingen te komen. De gesprekken met de branche gaan goed", zei Grapperhaus voorafgaand aan het crisisoverleg van het kabinet.

Alles gaat in overleg met het de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT).

Horeca weer open

Het is de bedoeling dat de horeca vanaf 1 juni weer de deuren opent. Volgens het protocol van Koninklijke Horeca Nederland mogen gasten vanaf dan naar binnen als ze een reservering hebben en bij binnenkomst een controlegesprek hebben gehad. Ook moeten gasten hun handen wassen of ontsmetten met handgel.

Er zijn nog wel onduidelijkheden. Hoet zit het bijvoorbeeld met de afstandsregels voor gezinnen? En moet het personeel ook anderhalve meter afstand houden?

Minister Grapperhaus stelt dat het streven is dat de anderhalve meter zo veel mogelijk gehandhaafd moet worden, net als de hygiëneregels. Hij is de komende weken nog in gesprek met de branche om te kijken hoe de horeca zo goed mogelijk ingericht kan worden en of er oplossingen gemaakt kunnen worden.

Horeca-ondernemer is aan zet

Qua handhaving zegt Grapperhaus dat de horeca-ondernemer aan zet is. "Die heeft de eerste verantwoordelijkheid." En: "Het is niet de bedoeling dat we in uniformen langs de terrassen gaan."

Grapperhaus benadrukte dat het belangrijk is de toegangswegen richting een horecagelegenheid goed ingericht gaan worden.