Minister kijkt naar extra maatregelen sportscholen, 1 juni open 'lijkt onwaarschijnlijk'

Volgens de huidige planning van het kabinet mogen sportscholen pas weer op 1 september hun deuren openen. Daarover is de sector bijzonder teleurgesteld.

Sportschoolketen BigGym hoopt een snellere opening bij de rechter af te dwingen en gaat een kort geding aanspannen tegen de Nederlandse Staat.

1 juni onwaarschijnlijk

NL Actief, die de branche vertegenwoordigt, denkt dat de opening sneller kan en komt nu met extra maatregelen. Dat vernieuwde protocol gaat de minister vervolgens voorleggen aan de deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT).

"Ik ben zeer bereid om naar die aanvullende maatregelen te gaan kijken", aldus Van Rijn. "Sport en fitness zijn heel belangrijk, maar wel op basis van de adviezen van de deskundigen. Ik hoop dat het snel kan."

Of 1 juni haalbaar is? "Dat is wel heel erg snel. Dat lijkt me onwaarschijnlijk."