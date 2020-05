Tweede Kamer en minister Slob ruziën over diploma voor leerlingen speciaal onderwijs

Een paar duizend leerlingen op het speciaal voortgezet onderwijs kunnen nog niet achterover leunen, als het aan minister Slob ligt. Zij moeten vanaf eind mei nog aan de slag om een deel van het staatsexamen te maken.

Het staatsexamen -wat veel van de leerlingen op het speciaal voortgezet onderwijs doen- bestaat uit het centraal schriftelijk examen (CSE), dat dit jaar niet doorgaat, en uit het college-examen, dat mondeling of schriftelijk wordt afgenomen.

Zoek een andere oplossing

In tegenstelling tot hun medeleerlingen op de reguliere middelbare scholen moeten zij hun college-examens nog doen. (In het regulier onderwijs staat dat gelijk aan de schoolexamens). Veel Kamerleden vinden dat niet kunnen omdat deze groep leerlingen al kwetsbaar is en ze zich ook niet hebben kunnen voorbereiden op de examens omdat de scholen al weken dicht zijn.

Een Kamermeerderheid onder aanvoering van regeringspartijen CDA en D66, wil dat voor hen een andere oplossing wordt gezocht en dat diploma's gebaseerd worden op behaalde schoolresultaten. Maar de minister weigert dat en wil dat de leerlingen wel hun college-examens maken.

Spoeddebat

Daarom vraagt de Kamer nu om een spoeddebat met de minister. Paul van Meenen (D66): "Juist voor deze leerlingen moet er zo snel mogelijk een oplossing komen. De tijd dringt. Het is vreemd dat zij over twee weken wel gewoon hun examen moeten maken terwijl al die andere middelbare scholieren nu eigenlijk al klaar zijn."

Van Meenen vervolgt: "Daarom willen we dat ook voor deze leerlingen gaat gelden dat ze geslaagd of gezakt zijn op basis van hun schoolresultaten. Of dat er naar een andere oplossing wordt gezocht die er rekening mee houdt dat zij zich niet goed hebben kunnen voorbereiden op hun examens."