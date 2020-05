Meerjarenbegroting Europa is weer onderwerp van gesprek in Brussel

'Er zijn grenzen'

Zo'n noodplan is geen overbodige luxe, want over het MFK worden al maanden verhitte discussies gevoerd.

Als het aan de Europese Commissie ligt, wordt de komende meerjarenbegroting ondanks het vertrek van de Britten vergroot tot 1300 miljard euro - een toename van zo'n 300 miljard. Dat komt neer op 1,11 procent van het gezamenlijke Europese inkomen. Het Europees Parlement denkt zelfs aan 1,3 procent.

Nederland wil echter dat niet meer dan 1 procent wordt uitgeven aan het EU-budget. "Wij zijn een rijk land en het is ook goed om te investeren in armere landen, want daar profiteren wij van. Maar er zijn grenzen", zei premier Mark Rutte begin februari nog.

Budget juist omhoog

Nederland staat hierin niet alleen: ook landen als Oostenrijk, Zweden en Denemarken zien weinig in het verhogen van het begrotingsplafond. Duitsland is ook zuinig, maar wil zich liever niet vastpinnen op een getal achter de komma.

Aan de andere kant staan landen uit Zuid- en Oost-Europa. Zij zouden juist graag zien dat het budget omhoog gaat.