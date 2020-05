Bevolkingsonderzoeken kanker weer opgestart

Het bevolkingsonderzoek naar borstkanker vindt plaats in in speciale bussen die in gemeentes worden geplaatst. Er moet eerst gekeken worden in welke regio die bussen als eerste terechtkunnen. Ook moet er voldoende plek zijn in de ziekenhuizen waar vrouwen na het onderzoek eventueel naar doorverwezen worden.

Voor baarmoederhalskanker zijn laboratoriumtests nodig, maar de capaciteit van al die laboratoria is nu uitbesteed aan corona-tests. Daarom duurt dat nog wat langer. Streven is dat er per juli voldoende capaciteit en er ook ruimte is voor dit bevolkingsonderzoek.