Scholen weer open: versoepeling niet snel teruggedraaid bij meer besmettingen

2. Hoe monitoren we de ontwikkelingen rond de scholen?

Onderwijsminister Arie Slob laat vandaag weten 'dat hij de vinger aan de pols houdt'. Er komen naast de bestaande onderzoeken op scholen van de GGD's ook extra onderzoeken. Hoe die er precies uit gaan zien, kan de minister en ook het RIVM nog niet zeggen. "Docenten die klachten hebben, kunnen zich in elk geval testen. Die cijfers houden we in de gaten", zei Slob.

De bekende ijkpunten blijven een belangrijke rol spelen. Zoals de cijfers over de ziekenhuisopnames, de besmettingsgraad, en de ic-cijfers. Het is niet zo dat als het aantal ziekenhuisopnames boven bijvoorbeeld de 100 komt, een versoepeling meteen wordt teruggedraaid. Er zijn geen harde cijfers vastgelegd. "Er wordt breder gekeken", zei Slob. Streven is wel altijd dat de besmettingsgraad (R-getal) rond de één blijft: dat betekent dat één persoon één ander besmet (zie onderstaande video voor een duidelijke uitleg).

Het RIVM laat weten dat meerdere besmettingen onder kinderen niet per se betekent, dat maatregelen teruggedraaid worden. Besmette kinderen belanden bijna niet in het ziekenhuis en zorgen daarom nauwelijks voor een toenemende druk op de gezondheidszorg. Verder kijkt het kabinet naar buitenlandse ontwikkelingen en wat het effect van het opengaan van scholen in andere landen is.