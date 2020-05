FNV vreest ontslaggolf door nieuwe NOW-regeling zonder boete

Als in het tweede steunpakket voor bedrijven geen ontslagboete zit, dan schiet dat pakket zijn doel voorbij. Dat zegt vakbond FNV in een reactie op de plannen van het kabinet om de ontslagboete te schrappen in het tweede pakket dat in juni moet ingaan.

"Als je mensen zonder boete mag ontslaan, verdwijnt de prikkel om tijdens de steunmaatregelen te investeren in werknemers", reageert FNV. FNV is bang dat werkgevers zich dan nog meer berekenend richten de kortetermijnbelangen van het bedrijf. Het behoud van banen en inkomsten staat dan niet meer op de eerste plaats, is de angst. "Dat is geen verantwoorde manier van omgaan met het geld van de belastingbetaler", aldus FNV. Lees meer Ontslagboete verdwijnt in nieuwe coronaregeling voor loonkosten Koolmees wil boete schrappen In het huidige pakket krijgen bedrijven nog een boete als zij mensen ontslaan terwijl ze wel aanspraak maken op de NOW-regeling. Het doel van de regeling is om bedrijven te helpen overleven, met behoud van werkgelegenheid. Bedrijven kunnen een deel van de loonkosten vergoed krijgen door de overheid. Afhankelijk van de omzetdaling kan dat oplopen tot 90 procent van de loonkosten. In plaats van het ontslagverbod, komen wel andere voorwaarden zoals het niet mogen uitkeren van dividend. Ook in het nieuwe steunpakket blijft er ruimte voor een NOW-regeling en neemt de overheid een deel van de lonen van werknemers over. Maar minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken wil die boete schrappen in het nieuwe pakket steunmaatregelen, zei hij gisteren in de uitzending van Op1. Lees meer Coronaregeling: 90% loon doorbetaald, ook pensioen en vakantie FNV wil aan tafel Koolmees werkt samen met ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken) de plannen nu uit. FNV wil ook betrokken worden bij de plannen en vindt dat bedrijven pas steun mogen krijgen als er een akkoord is met de vakbonden. Dat is de enige manier om te komen tot goede afspraken over werkgelegenheid, scholing en andere regelingen voor werkenden, vindt de vakcentrale. De vakbonden zijn niet de enige met een wensenlijst. Ook werkgevers hebben ideeën over het tweede steunpakket. Koninklijke Horeca Nederland pleit al een tijd voor extra steun. Zij willen ook hulp bij andere kosten naast de personeelskosten, zoals huurkorting of huurcompensatie .