Crisis bij DENK duurt voort: Öztürk stopt na verkiezingen als Kamerlid

Zo onberispelijk als ze er uit zien in hun maatpakken, zo onbehouwen is de strijd achter de schermen van de partij DENK. De drie Kamerleden zijn al weken in een felle ruzie verwikkeld.

'Grensoverschrijvend gedrag'

Het begon in maart toen Tunahan Kuzu ineens stopte als partijleider. Al snel werd duidelijk dat hij intern onder druk was gezet na een buitenrechtelijke affaire met een vrijwilligster van de partij die hem betichtte van grensoverschijdend gedrag.