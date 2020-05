50PLUS na vertrek Krol compleet ingestort: nog 1 zeteltje over in peiling

DENK ook bestraft om ruzie

Ook de partij DENK krijgt in de peilingen klappen en verliest weer een zetel ten opzichte van vorige week. Er is al weken geruzie in die partij.

Deze week zette het bestuur fractievoorzitter Azarkan uit de partij, maar hij weigert op te stappen.

VVD wint fors in crisistijd

Voor de rest verdelen de kiezers zich over een groot aantal partijen. VVD, CDA, PvdA, Forum en GroenLinks krijgen er allemaal 1 zetel bij ten opzichte van vorige week.

De VVD wint tot nu toe fors in crisistijd. Vergeleken met twee maanden geleden steeg de VVD met 12 zetels. Het optreden van premier Rutte in de coronacrisis, wordt ook door niet-VVD'ers gewaardeerd.