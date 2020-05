Zo gaat Nederland weer open – maar 'het begint en eindigt met het gedrag van ons allemaal'

"Voorzichtigheid nu is beter dan spijt achteraf. We kunnen alleen ons land van het slot halen, als iedereen zich verstandig blijft gedragen", benadrukte de premier. Als het virus weer om zich heen grijpt, kunnen maatregelen worden vertraagd of zelfs teruggedraaid.

Testen flink uitbreiden

Coronaminister Hugo de Jonge deelde verder mee dat het aantal testen flink wordt uitgebreid. "Per 1 juni kan iedereen met klachten worden getest." Een andere belangrijke maatregel is de invoering van de mondkapjes in het openbaar vervoer. Per 1 juni wordt een niet-medisch mondkapje in bus, metro, trein en tram verplicht. "Daarop wordt gehandhaafd. Er kunnen boetes worden uitgedeeld", zei Rutte.

In tegenstelling tot eerder, vindt het kabinet nu wél dat mondkapjes een toegevoegde waarde kunnen hebben als de anderhalve meter afstand niet gewaarborgd is. "Niet zozeer voor jezelf, maar ook voor de ander."