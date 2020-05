Kijk mee: Kamer debatteert over staatssteun voor KLM

De Tweede Kamer debatteert vandaag over de staatssteun die de regering aan KLM wil geven. Daarover komen ministers Wopke Hoekstra van Financiën en Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat tekst en uitleg geven. De vraag is niet zo zeer of er steun moet komen, maar wel tegen welke voorwaarden.

Op 24 april kondigden de ministers in een persconferentie aan dat de Nederlandse staat KLM te hulp springt. Er werd een pakket aangekondigd ter waarde van 2 miljard tot 4 miljard euro. Leningen en garanties Dat zal deels bestaan uit directe leningen van de staat aan KLM, en deels uit garanties van de staat op bankleningen die aan de maatschappij worden verstrekt. Het precieze bedrag is nog niet uitonderhandeld en ook de voorwaarden zijn nog niet in beton gegoten. Juist die voorwaarden zorgen voor een hoop discussie. Volg hier het debat live vanaf 11.00 uur: Voorwaarden De regering heeft wel al gezegd dat bonussen, loonsverhogingen en dividenduitkeringen uit den boze zijn, en hintte ook al op loonoffers die gemaakt moeten worden door (een deel van) het personeel. Daarnaast zouden er ook eisen gesteld kunnen worden aan de duurzame koers van KLM de komende jaren en de overlast die de vliegtuigen veroorzaken voor omwonenden van vliegvelden. Maar daarover zijn nog geen concrete afspraken gemaakt. Meer van RTL Z KLM-topman Elbers verliest alleen laatste loonsverhoging Meer van RTL Z Reddingsboei KLM komt met prijs: politiek krijgt het voor het zeggen