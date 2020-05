Forum straft zes leden om 'volstrekt onacceptabele' whatsappjes

FvD onderzocht de appgroepen nadat eerder deze week aan het licht was gekomen dat daarin rechts-radicale en antisemitische uitlatingen werden gedaan.

HP/De Tijd had het appverkeer in handen gekregen van verschillende officiële en onofficiële appgroepen van de partij en de jongerenafdeling. Daaruit bleek dat er in die appgroepen door sommigen zeer radicale berichten worden geplaatst.

Christchurch en Utøya

Zo toonde het magazine screenshots waarin de aanslagen in Christchurch (51 doden) en op Utøya (69 doden) worden verheerlijkt. Ook worden er antisemitische berichten geplaatst.

'Thnx for the mass shootings', schreef iemand onder meer. Ook verschenen fotobewerkingen van aanslagpleger Anders Breivik, van Anne Frank en werd iemands opmerking 'Ik zou letterlijk iedere ideologie aanhangen die Nederland weer 95 procent blank maakt met 0 procent moslims' met instemming onthaald.