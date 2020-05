Premier Rutte: mondkapjes lossen probleem virus niet op

"Stap voor stap bekijken we wat mogelijk is en hoe we meer ruimte kunnen geven aan de economie", zei premier Rutte tijdens zijn wekelijkse persconferentie. De premier wil er nog niet op vooruitlopen of er bijvoorbeeld meer ruimte komt voor de contactberoepen, zoals de kappers.

Advies van het gebruik

Volgende week komt het Outbreak Management Team (OMT) met een advies over het gebruik van mondkapjes. "De mondkapjes kunnen wellicht een bijdrage leveren in bepaalde omstandigheden. Maar met de mondkapjes is het probleem van het virus niet opgelost", zei Rutte.

De premier waarschuwt dat het openen van kapsalons niet alleen afhankelijk is van mondkapjes. "Er speelt meer. Als kappers opengaan, zorgt dat voor meer verkeer op straat. We kijken ook naar de snelheid waarmee het virus door de samenleving gaat. En we kijken naar het geheel van de zorg. De statistieken zijn heel belangrijk."

Overigens kunnen kunnen ook risico's aan de mondkapjes zitten. "Als je ze verkeerd gebruikt, kan het zelfs bijdragen aan verspreiding."