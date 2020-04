Nederland en elf andere landen vragen EU om toestaan vliegvouchers

Overal even lang geldig

Samen met elf andere EU-lidstaten heeft de Nederlandse regering nu een verklaring ondertekend waarin ze de Europese Commissie vraagt om de Europese regels tijdelijk aan te passen, waardoor luchtvaartmaatschappijen zelf kunnen besluiten om vouchers uit te delen ter compensatie van een gemiste vlucht.

De landen benadrukken dat een systeem met tegoedbonnen alleen kan werken als de informatie voor de passagiers transparant is en als overal in de EU dezelfde regels gelden, bijvoorbeeld voor de geldigheidsduur van de voucher.

Naast Nederland is de verklaring ondertekend door België, Frankrijk, Bulgarije, Cyprus, Tsjechië, Griekenland, Ierland, Polen, Portugal, Malta en Letland. Daarnaast hebben ook Duitsland, Spanje, Estland en Roemenië zich achter de oproep geschaard. Daardoor is een meerderheid van de EU-landen nu voor het toestaan van vliegvouchers.

Woensdag vergaderen de Europese ministers van Infrastructuur over de kwestie. De Europese Commissie heeft de oproep van de landen in overweging. Volgens transportcommissaris Adina Valean is de discussie hierover in het dagelijks bestuur van de EU nog niet afgerond.