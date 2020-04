Meer longontstekingen in de buurt van intensieve veeteelt

Geitenhouderij onder de loep

Een speciale rol in het onderzoek is weggelegd voor geitenhouderijen. Vastgesteld is dat longontstekingen vaker voorkomen bij mensen die dicht bij een geitenhouderij wonen. Op een afstand tot 500 meter gaat het om 70 procent meer en bij 1000 meter afstand is het 20 procent meer. De onderzoekers hadden dat ook al vastgesteld bij de studie in Brabant en Limburg en trekken daarom nu de conclusie dat dit voor heel Nederland geldt.

Aanvankelijk werd volgens onderzoekster Smit gedacht dat het met de Q-koorts-uitbraak te maken had. ''Maar ook daarna waren er nog steeds meer longontstekingen bij mensen die dicht bij een geitenhouderij wonen. Wat de oorzaak is weten we niet. Er komen vervolgstudies die dat duidelijk moeten maken. De geitenhouders willen het ook graag weten. Want misschien kunnen ze er dan wat aan doen."

Inmiddels hebben alle provincies in Nederland de vestiging van nieuwe geitenhouderijen of de uitbreiding van bestaande stopgezet. Ze geven daarvoor geen vergunningen meer af. De ministers Van Rijn en Schouten stellen in hun reactie op het onderzoek, dat dit een goede stap is en dat ze het beleid van de provincies steunen.