Kippen mogen weer naar buiten nu gevaar vogelgriep is geweken

Eind maart wilde minister Schouten de ophokplicht al opheffen omdat het gevaar geweken leek. Maar precies op dat moment kwamen er twee nieuwe besmettingen in Duitsland. Een ervan betrof een kalkoenbedrijf net over de grens bij Groningen. Om die reden werd de ophokplicht met vier weken verlengd.

Hongarije

Op dit moment is er nog wel sprake van vogelgriep in Hongarije. Reden waarom branche-organisatie Nepluvi zich nog steeds zorgen maakt. ''Vorige week waren daar nog 28 nieuwe uitbraken en wij vinden dat nog steeds dichtbij'', zegt voorzitter Gert-Jan Oplaat.

Deskundigen adviseren echter dat het nu niet meer nodig is pluimvee binnen te houden. Dat is reden voor minister Schouten om de ophokplicht niet langer voort te laten duren, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.