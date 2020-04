Oud-topmilitairen: 'Defensie moet crisisorganisatie coronavirus leiden'

Zo’n 'Nationaal Commandocentrum' kan ook optreden bij rampen als overstromingen of terroristische dreiging en aanslagen. Cobelens: "Defensie is qua structuur altijd paraat en heeft veel ervaring met het snel opschalen na noodzakelijke niveaus. Denk ook aan onze logistieke ervaring als het gaat om grootschalig patiëntenvervoer of verdeling van middelen."

Ook zouden politici en bestuurders samen met het commandocentrum regelmatig moeten oefenen, stellen de oud-top militairen.

'Gebrek aan sturing'

Mocht zo’n organisatie er komen, dan is het volgens Cobelens noodzakelijk dat andere ministeries en organisaties onder Defensie komen te vallen tijdens de periode waarin dat commandocentrum actief is. "Je ziet dat nu veel onnodige tijd verloren is gegaan door gebrek aan sturing en slagkracht, dat kan echt veel beter."