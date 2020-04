Ruim 400 miljoen voor versnellen werkzaamheden aan wegen

Doel is om bouwbedrijven aan het werk te houden gedurende de coronacrisis. Bijkomend voordeel is dat het gemakkelijker is om rijstroken af te sluiten nu het rustiger is op de weg.

Voorbeelden van projecten die naar voren worden gehaald zijn het onderhoud aan de A10 bij Amsterdam, A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Hoevelaken en werkzaamheden aan het viaduct Stadsbosch in de A12.