Worden coronamaatregelen versoepeld? 'Kabinet wil wel, maar durft nog niet echt'

Verwacht niet te veel

De samenleving smacht naar weer wat ruimte, zegt Wester, die waarschuwt: "Het gaat morgen wel ergens om, maar verwacht er allemaal niet teveel van. De deur gaat niet ineens van het slot. Hooguit op een klein kiertje. Want iedere versoepeling staat niet op zich maar heeft meteen gevolgen."

Een van de dingen waar het kabinet aan denkt, is om te scholen weer voorzichtig te openen. Te beginnen bij het basisonderwijs. "Bijvoorbeeld kleine wisselende groepen per dagdeel. Wil je dat ook met het hoger onderwijs dan loop je meteen weer tegen problemen in het openbaar vervoer aan. En jongeren mogen dan minder schade ondervinden van een besmetting, ze zijn wel een bron van besmetting."

"Mondkapjes? Wie weet."