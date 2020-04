Kabinet trekt nog 5 miljard uit voor stikstofbeleid

Het gaat om ongeveer 300 miljoen euro per jaar voor verbetering van de natuur en ongeveer 200 miljoen per jaar voor maatregelen die de stikstofuitstoot omlaag brengen.

Dat geld wordt onder meer gebruikt om de bedrijven op te kopen van boeren die willen stoppen, om boeren te helpen omschakelen naar de veel duurzamere kringlooplandbouw en om boeren die hun stallen duurzamer willen maken te steunen.

Aangetast

Als gevolg van de stikstofuitstoot is de natuur in Nederland ernstig aangetast. Gevolg is dat de biodiversiteit hard achteruit is gegaan. Veel planten, insecten en dieren zijn verdwenen. Het kabinet wil dat proces keren. In 2030 moet in de helft van de stikstofgevoelige natuur, de vervuiling weer onder de kritische grens zijn. Deze ambitie wil het kabinet volgens ingewijden wettelijk vastleggen.

Vorig jaar zette de Raad van State een streep door het programma 'aanpak stikstof' van het Rijk. Dat programma gaf ruimte voor bouwactiviteiten terwijl de stikstofuitstoot achteraf kon worden gecompenseerd. Vaak gebeurde dat dan niet. Gevolg van de uitspraak was dat vrijwel geen bouwvergunning meer konden worden afgegeven.