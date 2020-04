ChristenUnie mikt met Segers aan roer op zeven zetels

Segers is door het bestuur gevraagd om opnieuw lijsttrekker te worden, vanwege zijn enorme populariteit binnen de ChristenUnie, maar ook onder andere groepen kiezers. ''Daar heb ik wel een paar maanden over moeten nadenken en ook gesprekken over gevoerd aan de keukentafel thuis. Ik heb ook een ronde door de partij gemaakt. Alle lichten staan nu op groen''.

Segers ziet er naar uit om opnieuw aan de slag te gaan. ''Zeker ook in deze tijd, waarin veel van ons wordt gevraagd. We hebben een samenleving in wederopbouw, een samenleving waarin veel saamhorigheid en naastenliefde is. Voor die samenleving blijf ik me graag inzetten''.

Roer

Segers is sinds 2015 partijleider van de ChristenUnie. In dat jaar nam hij het roer over van Arie Slob, de huidige minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. In 2017 was hij voor het eerst lijsttrekker bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer en handhaafde hij de vijf zetels die de partij al had.

Formatie

Na die verkiezingen volgde de langste formatie ooit. VVD, CDA, D66 en GroenLinks spraken aanvankelijk over de vorming van een coalitie. Die poging liep stuk, toen GroenLinks afhaakte. De ChristenUnie nam de open plek in en slaagde er onder leiding van Segers wel in om samen met de drie andere partijen tot een kabinet te komen, dat nog steeds zit.