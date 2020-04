Minister Ollongren tegen verhuurders: 'Schiet huurders te hulp'

Ollongren voelt er niks voor om de huren te bevriezen gedurende de coronacrisis. Daarvoor hadden linkse oppositiepartijen deze week gepleit. Ollongren wees er in het Kamerdebat op dat het kabinet maatregelen heeft genomen die er voor moeten zorgen dat mensen toch inkomen hebben. Ze zei verder: ''Ik vertrouw er op dat verhuurders maatwerk leveren als huurders door de coronacrisis in de problemen komen''.

Luchtvaartmaatschappij

De linkse oppositie was verre van tevreden met de houding van de minister. ''In een moreel appel kan je niet wonen'', zei PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, die veel verdergaande maatregelen wil om huurders te helpen. SP-Kamerlid Sandra Beckerman zei: ''Veel huurders denken, was ik maar een luchtvaartmaatschappij, dan ging het makkelijker."

PVV-Kamerlid Alexander Kops noemde de hulp die Ollongren de huurders biedt ''een hele kleine pleister op een gapende wond''

Ook binnen de coalitie zijn er zorgen over de positie van huurders als gevolg van de coronacrisis. CDA-Kamerlid Erik Ronnes diende een motie in die de minister vraagt een onderzoek te doen naar huurders die in de problemen komen en hoe daar mee wordt omgegaan. Ollongren beloofde de Kamer goed op de hoogte te houden.

Op straat

ChristenUnie-Kamerlid Carla Dik en GroenLinks-Kamerlid Paul Smeulders wezen er op dat de minister weliswaar afspraken heeft gemaakt met verhuurders om nu geen bewoners op straat te zetten als ze in de problemen raken, maar dat er ook moet worden gekeken naar de periode ná de crisis. Zij willen dat dan ook een oplossing wordt gevonden.

Het debat ging eigenlijk over een wetsvoorstel om tijdelijk het verlengen van tijdelijke huurcontracten mogelijk te maken. Dat krijgt steun van een meerderheid in de Tweede Kamer.