Leden 50PLUS gaan stemmen over lot voorzitter Geert Dales

Fractievoorzitter Henk Krol schrijft op Twitter dat 'de eenheid is hersteld'. "We kunnen ongehinderd verder met het opkomen van de belangen van onze achterban."

Conflict

Gisteren werd bekend dat bijna alle Eerste - en Tweede Kamerleden van 50PLUS hun vertrouwen hebben opgezegd in partijvoorzitter Dales. Henk Krol was overvallen door dat nieuws en verbaasd dat het vertrouwen in Dales was opgezegd.

Dales zelf peinsde er gisteren niet over op te stappen.

Stemmen

De leden gaan nu snel stemmen over de partijvoorzitter, maakte Krol zojuist bekend. "Op die manier krijgen de leden het laatste woord en kunnen de fractieleden onvermoeibaar verder met hun vertegenwoordigende werk in de Tweede Kamer."

Dales is daar 'erg blij mee', laat hij weten in het radioprogramma 1 op 1. Hij verwacht dat ze er uit gaan komen. Eerder zei Dales in hetzelfde radiogesprek tegen Sven Kockelmann: "De leden gaan daarover, als de leden vinden dat ik moet gaan, dan ga ik."