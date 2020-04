Minister Ollongren blij dat ze 'na ups en downs' weer aan het werk kan

Ollongren schrijft dit in een persoonlijke mail aan de leden van haar partij, D66. Zij heeft vandaag haar werkzaamheden als minister hervat.

De afgelopen maanden waren voor Ollongren niet gemakkelijk. Zij onderging vorig jaar een operatie aan haar bijholtes. ''Het medische traject en het herstel duurden langer dan verwacht en gingen gepaard met ups en downs. Waar ik mij steeds aan vasthield was dat ik weer aan het werk zou kunnen'', schrijft ze.

Vervanging

Ollongren bedankt de collega's die de afgelopen maanden haar portefeuilles overnamen. Dat waren de tijdelijk tot minister benoemde staatssecretarissen Raymond Knops en Stientje van Veldhoven en de ministers Ank Bijleveld Cora van Nieuwenhuizen en Wouter Koolmees.

De vervangingsregeling wordt deze week beëindigd. Uitzondering hierop is dat Wouter Koolmees voorlopig het vice-premierschap blijft waarnemen. Dit omdat hij nauw betrokken is bij de overleggen van het kabinet over de coronacrisis.

Morgen is Ollongren voor het eerst weer in de Tweede Kamer voor een wetgevingsoverleg over de verlenging van tijdelijke huurcontacten.