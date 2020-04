Kabinet voelt niks voor bevriezen huren tijdens coronacrisis

Dat schrijft minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen vandaag aan de Tweede Kamer.

Vanochtend maakten PvdA, SP en GroenLinks bekend dat ze de plannen voor huurbescherming van het kabinet tijdens de coronacrisis niet ver genoeg vinden gaan. Ze willen daarom een tijdelijke wet van de minister aanpassen, maar Van Veldhoven voelt daar dus niks voor.

Huurcontracten

De minister stelt voor dat de Kamer akkoord gaat met een tijdelijke wet die het verlengen van tijdelijke huurcontracten mogelijk maakt. Dat is een van de maatregelen die het kabinet voor huurders wil nemen in het kader van de coronacrisis. Verder sprak minister Van Veldhoven met corporaties, studentenhuisvesters en beleggersorganisaties Vastgoed Belang en IVBN af dat mensen niet uit hun huurwoning worden gezet als ze door de coronacrisis in de financiële problemen komen.

PvdA, SP en GroenLinks willen de huren bevriezen omdat veel huurders als gevolg van de crisis in de problemen komen. Ook willen de partijen dat het voorlopig onmogelijk wordt een tijdelijk huurcontract op te zeggen als bewoners hierdoor dakloos worden en pleiten ze voor een stop op alle ontruimingen van huurwoningen.

Criminelen

Minister Van Veldhoven vindt dat de afspraken die zij heeft gemaakt met verhuurders ver genoeg gaan. Ze wijst er op dat het onmogelijk maken van alle ontruimingen en contractopzeggingen ook het optreden tegen criminelen onmogelijk maakt, die bijvoorbeeld een hennepkwekerij in een huurhuis exploiteren. Dat vindt zij ongewenst.