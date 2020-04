Bedrag van 4000 euro uit noodloket blijkt nergens op gebaseerd

Geen idee hoe hoog lasten zijn

Des te opmerkelijker is dat het ministerie helemaal niet weet wat het effect is van die 4000 euro. Want hoewel deze dus is bedoeld als hulp om de vaste lasten te kunnen dragen, weet het ministerie niet te zeggen wat de gemiddelde vaste lasten zijn van de ondernemers die in aanmerking komen.

Bovendien weet het ministerie ook niet wat de gemiddelde vaste lasten zijn van bijvoorbeeld subgroepen als winkeliers of horecaondernemingen en dus ook niet in welke mate het bedrag van 4000 euro zoden aan de dijk zet.

"De kenmerken van de sectoren en de ondernemingen lopen ver uiteen en daarmee ook de gemiddelde vaste lasten. De kenmerken van de sectoren zijn verschillend en binnen de sectoren is ook een grote diversiteit. Het antwoord is daarom niet in een gemiddelde te vatten", aldus woordvoerder Harald Hanemaaijer van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.