Harde onderhandelaar Wopke Hoekstra maakt geen vrienden in Europa

Ook in de Italiaanse media krijgt Hoekstra er flink van langs. Volgens de Italiaanse krant Corriere della Sera is Hoekstra's harde opstelling puur uit eigenbelang.

Als de ministers van Financiën het niet eens worden, komt de kwestie op het bordje van de regeringsleiders. "Dan is het aan zijn rivaal Rutte om een impopulair compromis te accepteren. Zo probeert Hoekstra Rutte aan de kant te zetten", aldus de krant.

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat ze in Europa te maken krijgen met de harde onderhandelingstactiek van Hoekstra. Als Frankrijk met een plan komt voor een aparte eurozonebegroting zet de minister ook zijn hakken in het zand.

Met succes: want uiteindelijk blijft van het oorspronkelijke idee weinig over. Het wordt geen begroting, maar een ‘instrument’. En het bedrag dat er voor wordt uitgetrokken is ook maar een schijntje van wat de bedenkers hadden beoogd.