Kabinet wil einde aan dwangsommen voor asielzoekers

De IND heeft zes maanden de tijd om een asielaanvraag te beoordelen. Als er binnen die periode geen sluitend antwoord komt, had een asielzoeker recht op een schadevergoeding. De dwangsom kon per persoon oplopen tot 15.000 euro.

Spoedwet

Via een spoedwet wil het kabinet nu het recht om een dwangsom in te dienen, afschaffen. Het kabinet benadrukt dat het 'van groot belang blijft' dat aanvragen van asielzoekers op tijd behandeld worden.

Asielzoekers behouden wel gewoon hun recht op onderdak en krijgen geld om te leven. "De rechtsbijstand wordt niet afgeschaft in het eerste deel van de asielprocedure", zegt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. "Maar we schaffen nu wel de dwangsommen af. Het systeem is vreemd en het werkt ook niet. Bovendien zijn het ook enorm grote bedragen."

14.000 zaken afhandelen

Om de achterstanden bij de immigratiedienst IND weg te werken is een speciale taskforce ingesteld. Deze groep mensen gaat volgens het ministerie van Veiligheid en Justitie alles in het werk stellen om nog in 2020 14.000 zaken af te handelen met een dwangsom en waarvoor een dwangsom dreigt.

Hiervoor worden onorthodoxe maatregelen niet geschuwd, schrijft staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Justitie en Veiligheid) in een brief aan de Tweede Kamer.