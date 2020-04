Crisis bij DENK gaat door: fractievoorzitter Azarkan wil af van bestuur

"Ik heb in het partijbelang besloten het bestuur te vragen verantwoordelijkheid te nemen", zegt Farid Azarkan in een filmpje op sociale media.

Broedermoord

Ook Selçuk Öztürk zit als partijvoorzitter in dat bestuur. Hij is een van de hoofdrolspelers in het conflict dat is opgelaaid in die partij. Tunahan Kuzu beschuldigt zijn medeoprichter Öztürk van 'broedermoord' en 'chantage', omdat de partijvoorzitter de buitenechtelijke relatie van Kuzu zou hebben gebruikt om hem onder druk te zetten.