CDA wil dat corporaties woningbouw op gang houden

Op die manier kan worden voorkomen dat door de crisis op alle fronten de woningtekorten oplopen. Ook is het volgens de partij voor de bouw belangrijk dat er opdrachten blijven komen.

CDA-Kamerlid Eric Ronnes vraagt minister Stientje van Veldhoven (Wonen) goed te kijken naar wat er nodig is om de bouwactiviteiten van woningcorporaties op gang te houden.

Somber

Ronnes reageert hiermee op de sombere verwachtingen van het Economisch Instituut Bouwnijverheid (EIB). De verwachting is dat door de coronacrisis de bouw van het aantal woningen fors zal dalen, tot ver onder de gewenste 75.000 per jaar. De crisis kan leiden tot het verlies van 40.000 banen in de bouw.