Rutte: 'Terug naar normaal is zaak van lange adem'

Er komen nu geen nieuwe maatregelen om de corona-epidemie tegen te gaan. De al genomen maatregelen lijken het virus al wat te beteugelen, zei Rutte. "Dat is positief, maar we moeten nu volhouden. We zijn op de goede weg, we moeten dit samen doen en blijven volhouden."

Blijf thuis

Dus was de hoofdboodschap van Rutte: "Blijf thuis, ook met Pasen." De versoepeling van de maatregelen na 28 april is nog onzeker. Rutte noemt het 'veel te vroeg' om te speculeren wat er gaat gebeuren.

"We weten het gewoon niet. Het risico is aanwezig dat we na 28 april het hele pakket nog moeten doorzetten." Uiterlijk 21 april neemt het kabinet een besluit over de maatregelen na 28 april.

Ontwikkeling van apps

Het kabinet denkt verder aan twee mogelijke apps om te helpen bij contactonderzoek, zei coronaminister Hugo de Jonge. Eén app die je op de hoogte stelt als je in de buurt bent van iemand die besmet is en je dus binnen kan blijven.

En een app om gemakkelijk contact te houden met een arts in de buurt.

De minister benadrukte dat er nog wel onderzoek moet worden gedaan naar deze twee apps. "Alleen als de privacy gewaarborgd is, gaan we dit doen."