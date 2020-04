'Coronamaatregelen pas versoepelen als aan strenge voorwaarden is voldaan'

Het versoepelen van de maatregelen tegen het coronavirus kan pas gebeuren, als aan een aantal specifieke voorwaarden is voldaan. Dat adviseert het Outbreak Management Team (OMT) aan het ministerie van Volksgezondheid in een brief, bevestigen bronnen aan RTL Nieuws na berichtgeving van de NOS.

De 'transitiestrategie' kan pas volgens het Outbreak Management Team (OMT) beginnen als aan vijf voorwaarden voldaan is. Het OMT is de belangrijkste raadgever van de regering in de coronacrisis en bestaat uit een team van deskundigen als het RIVM, de landelijke verenigingen van huisartsen en medisch specialisten. Besmettingsgetal kleiner dan 1 In het advies staat onder meer dat het besmettingsgetal - dat zijn het aantal mensen dat door een patiënt worden besmet, 'geruime tijd' kleiner moet zijn dan 1. Verder kan het versoepelen van de maatregelen pas beginnen als'het zorgsysteem, ic's inbegrepen, niet langer overvraagd is en de kans gekregen heeft zich te herstellen' en er 'voldoende testcapaciteit is'. Voldoende capaciteit Ook moeten er 'voldoende capaciteit en mogelijkheden voor bron- en contactopsporing beschikbaar zijn', inclusief de capaciteit om grote datastromen te analyseren, ook op regionaal niveau. Ten slotte moeten er 'meetinstrumenten beschikbaar zijn die de effecten van de transitie snel kunnen oppikken'. Lees ook: Crisisoverleg kabinet over corona: is het te vroeg voor een exitstrategie? Persconferentie Het kabinet heeft vandaag opnieuw over de aanpak van de coronacrisis gesproken. Nieuwe maatregelen worden niet verwacht. Vanavond om 19:00 uur is er een persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge. Die wordt live uitgezonden op RTL 4 en onze site.