Tweede Kamer steunt verzet Hoekstra tegen eurobonds

Maar Hoekstra voelt er niets voor om alle schulden die de EU gaat maken in één pot te doen. De Tweede Kamer is het daarmee eens, bleek vanochtend.

"We dienen met vereende krachten de brand te blussen en elkaar te helpen bij de wederopbouw", zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. "Maar dat is iets anders dan elkaars schulden overnemen die in het verleden ontstaan zijn."

Eurobonds zijn een soort 'staatsobligaties' die door de eurolanden gezamenlijk worden uitgegeven, waarna de opbrengst wordt verdeeld over de landen. Dat is een voordeel voor landen die een hoge staatsschuld hebben, maar een nadeel voor landen die dat niet hebben, zoals Nederland en Duitsland. Voor die landen zijn eurobonds geen voordeel, maar extra risico.

Sober begrotingsbeleid

Ook de VVD vindt dat er voorwaarden verbonden moeten zijn aan steun. "We zijn solidair, maar zeker ook verstandig", zegt VVD-Kamerlid Aukje de Vries.

Een meerderheid van de Kamer steunt dit standpunt. "Als je begint aan een gezamenlijke schuld met een gezamenlijke rente, waarom zou je hier dan nog een sober begrotingsbeleid voeren?" zegt ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins.