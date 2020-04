De grens met Duitsland blijft open, maar reisregels worden wel strenger

Vandaag had het Duitse 'coronakabinet' onder leiding van bondskanselier Angela Merkel, overleg. De grens blijft open voor vrachtverkeer en pendelaars en voor mensen die een dringende reden hebben om naar Duitsland te gaan.

De Duitse regering wil verder de quarantainemaatregelen verscherpen. Mensen die meerdere dagen in het buitenland zijn geweest, zoals Nederland, moet bij terugkeer in Duitsland veertien dagen in quarantaine. Een uitzondering wordt gemaakt voor vrachtwagenchauffeurs en woon-werkverkeer.

Grenzen blijven open

Nederlanders die naar Duitsland reizen, moeten een dringende reden hebben. Ze kunnen in de grensstreek de vraag krijgen van bijvoorbeeld een Duitse agent of een bezoek echt nodig is. Maar dat blijft verder zonder gevolgen. Er komen geen extra grenscontroles. Merkel verwacht dat het verkeer in de grensstreek tot pendelaars beperkt blijft.

Net als premier Rutte roept de bondskanselier om 'zoveel mogelijk thuis te blijven, ook met de Paasdagen'.

Het Duitse Robert Koch Instituut (RKI), de evenknie van het Nederlandse RIVM, heeft ons land aangemerkt als 'internationaal risicogebied' voor de verdere verspreiding van het coronavirus. Eerder had Duitsland wel al met Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk, Luxemburg en Denemarken de grenzen gesloten, met uitzondering van het goederenverkeer.