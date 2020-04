Als je haar maar goed zit – maar hoe krijgt premier Rutte dat voor elkaar?

Professionele kappers valt iets op: de coupes van premier Rutte en coronaminister Hugo de Jonge zien er nog opvallend goed uit. En dat terwijl kappers niet mogen knippen. "We krijgen daar opvallend veel telefoontjes over binnen", zegt de Kappersbond. Wat is hun geheim? En hoe gaan de premier en de minister dit volhouden?

Alle kapsalons zijn sinds anderhalve week gesloten vanwege de coronacrisis. Die sluiting waardeert niet iedereen, zegt Gonny Eussen van de Kappersbond tegen RTL Nieuws. "We krijgen elke dag meldingen binnen van kappers die onder druk gezet worden door klanten om alsnog geknipt te mogen worden." Houd je aan de regels Heel vervelend dat klanten gaan leuren en kappers zich onder druk gezet voelen, zegt Eussen. "Dat moet stoppen. Daarom zijn we een campagne gestart." Ook premier Mark Rutte is vandaag duidelijk tijdens zijn wekelijkse persconferentie: "Het kappersvak mag niet worden uitgeoefend. En iedereen moet zich daaraan houden." Zo houden premier Rutte en minister De Jonge een goede coupe Bekijk deze video op RTL XL De kappers zijn dicht. Maar premier Rutte en minister De Jonge broeden op een alternatief. Kappers in het hele land, die er natuurlijk oog voor hebben, valt het verder op dat het haar van Rutte en De Jonge nog opvallend goed zit. "Premier Rutte en minister De Jonge zijn zo vaak op tv dat we veel telefoontjes van professionele kappers krijgen over hun haren", zegt Eussen. Plaksel voor De Jonge Vooral het haar van minister De Jonge valt op. "Die heeft wel een heel strakke coupe. Bijna professioneel goed." Hoe hij dat doet? Aan RTL Nieuws laat de coronaminister zijn geheim weten. "Dat is vooral het plaksel wat ik erop smeer." Maar hij maakt zich wel zorgen voor de komende weken. "Ik heb zorgen om een 'coupe corona'. Ik heb daarom een arrangement ingericht zodat mijn vrouw mij morgen gaat knippen. Geïnstrueerd door mijn eigen kapper via Facetime. We gaan het morgen uitproberen." 'Grapperhaus-model' En de premier? Rutte laat tijdens zijn persconferentie weten dat hij zelf ook vindt dat zijn haren nu 'nog fantastisch goed' zitten. Maar hoe hij dat gaat volhouden? "Er komt natuurlijk een moment dat het onhoudbaar wordt. Mijn haar heeft de neiging om uit te groeien tot een legtegel." De premier vervolgt: "Ik zit erover te denken om mijn kapper te bellen en te vragen of hij op twee meter afstand kan gaan zitten om mij aanwijzingen te geven hoe ik er nog iets van maak. En anders kan ik altijd nog terugvallen op het Grapperhaus-model. Daar heb ik de kapper niet voor nodig."