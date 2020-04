Permanent wonen op vakantieparken straks vaker toegestaan

Permanente bewoning van vakantieparken is op dit moment in veel gemeenten niet toegestaan. De Tweede Kamerleden Daniel Koerhuis (VVD) en Jessica Eijs (D66) hebben het initiatief genomen daar verandering in te brengen. Zij vinden dat in tijden van woningnood alle mogelijkheden om mensen te huisvesten moeten worden benut. Zij vinden het bovendien zonde dat eigenaren van vakantiehuisjes nu gedwongen worden een tweede woning aan te houden, ook als ze daar amper komen.

Regels aanpassen

Minister Van Veldhoven is het daarmee eens en roept nu de hulp in van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om de regels aan te passen. Ze heeft hierover een brief verstuurd aan burgemeester Jan van Zanen van Utrecht, die voorzitter is van de VNG. Nu is voor het legaliseren van permanente bewoning van vakantieparken nog een tijdrovende en kostbare bestemmingsplanwijziging nodig. De nieuwe regels moeten het simpeler en goedkoper maken. De verwachting is dat veel meer gemeenten er dan mee in zullen stemmen.