Politie mag slijm afnemen van coronaspugers door nieuwe wet

Politiechefs trokken al meerdere keren aan de bel over de coronahoesters of -spugers. Het kabinet heeft nu een wetsvoorstel goedgekeurd dat het mogelijk moet maken om meteen slijm af te nemen van de mensen die hoesten of spugen naar anderen.

'Belangrijke aanvulling'

Volgens minister Grapperhaus is dit een belangrijke aanvulling op de wet want dan kunnen coronaspugers of -hoesters meteen vervolgd worden als inderdaad blijkt dat ze corona hadden.

Het voorstel moet nog wel langs de Raad van State, en de Tweede en Eerste Kamer. Maar Grapperhaus wil dat dit zo snel mogelijk geregeld gaat worden. "Binnen enige weken", zei hij.

Hard optreden

Eerdere 'coronahoesters' hebben al celstraffen gekregen. Zo kreeg 23-jarige man uit Noordwijkerhout tot tien weken cel omdat hij twee agenten opzettelijk in hun gezicht heeft gehoest. Daarbij riep hij dat hij het coronavirus had.

Een 49-jarige vrouw uit Utrecht kreeg een gevangenisstraf vam vier weken opgelegd voor een soortgelijk incident.