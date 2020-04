Dwingende oproep Rutte voor Duitsers en Belgen: 'Kom niet naar Nederland'

Die oproep deed de premier ook aan alle Duitsers en Belgen, onder meer de Nederlandse kust is populair bij onze oosterburen. "We zien al minimaal verkeer. Maar we willen ook dat er zo weinig mogelijk mensen uit België en Duitsland naar ons land komen. De boekingen zijn gelukkig minimaal."

Campings sluiten

Een landelijke sluiting van campings en vakantieparken is volgens hem niet nodig. Veel campings zijn al gesloten. En burgemeesters en veiligheidsregio's hebben de mogelijkheid om parken te sluiten. Wel moeten alle campings en parken hun wc-blokken en sanitair sluiten.