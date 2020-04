Kabinet huurt influencers in voor coronacampagne: 'Hou je aan de regels'

Allerlei achtergronden

Het kabinet heeft tien influencers benaderd. Ze zijn uitgekozen op hun bereik, maar ook is er gekeken naar de etnische achtergrond, leeftijd en sekse van hun doelgroep. De influencers mogen zelf het script bepalen van hun vlogs.

"Ik vind het een eer dat ik ben gevraagd", zegt Didi Shanna. Zij maakt vlogs over beauty en haar dagelijkse leven, vaak met veel humor. "Dat ik met mijn werk een bijdrage kan leveren aan deze belangrijke opdracht vind ik echt heel waardevol. We moeten deze crisis met elkaar te lijf gaan."

Doe het effe nu

Ze heeft haar eerste 'coronavlog' al op Instagram gezet. "Binnen blijven is misschien niet altijd leuk, maar doe het effe nu. Het is belangrijk." Ze denkt dat via vlogs de boodschap bij jongeren beter blijft hangen dan bijvoorbeeld via een tv-campagne.

Didi heeft een bijdrage gekregen van de overheid, vertelt ze. "Maar echt geen tienduizenden euro's. Met dit soort campagnes, waar een belangrijke boodschap voor de jeugd achter zit, ten behoeve van hun gezondheid, hanteren wij een veel lager tarief. De bijdrage van deze campagne gaat overigens ook in zijn volledigheid naar Het Rode Kruis."